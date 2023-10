The 2023-24 Premier League squad lists for every club in full

Every Premier League side has now submitted their official squad lists for the first half of the 2023/24 season.

According to the Premier League rules, teams can pick up to 25 players but they are not allowed to include any more than 17 non-homegrown players in their squad.

There are a few notable absentees, including Aston Villa’s Kourtney Hause, Burnley’s Darko Churlinov, Chelsea’s Malang Sarr and Nottingham Forest duo Ethan Horvath and Harry Arter.

Ivan Toney – who has been banned from football until January 2024 after breaching the Football Association’s rules on betting – is left out of Brentford’s squad.

We’ve compiled all of the Premier League squad lists and an asterisk indicates that a player is homegrown.

Note: Players under the age of 21 do not need to be included in a 25-player squad, and clubs can field as many under-21s as they wish throughout the campaign.

Arsenal

Goalkeepers

Aaron Ramsdale*

David Raya*

James Hillson*

Defenders

Jakub Kiwior

Gabriel Magalhaes

William Saliba*

Cedric Soares

Jurrien Timber

Takehiro Tomiyasu

Ben White*

Oleksandr Zinchenko

Midfielders

Mohamed Elneny

Kai Havertz

Jorginho

Martin Odegaard

Thomas Partey

Declan Rice*

Emile Smith Rowe*

Fabio Vieira

Forwards

Gabriel Jesus

Gabriel Martinelli*

Reiss Nelson*

Eddie Nketiah*

Bukayo Saka*

Leandro Trossard

Aston Villa

Goalkeepers

Emiliano Martinez*

Robin Olsen

Defenders

Diego Carlos

Matty Cash*

Calum Chambers*

Lucas Digne

Pau Torres

Ezri Konsa*

Clement Lenglet

Tyrone Mings*

Alex Moreno

Midfielders

Leander Dendoncker

Boubacar Kamara

John McGinn

Jacob Ramsey*

Douglas Luiz

Youri Tielemans

Nicolo Zaniolo

Forwards

Leon Bailey

Emiliano Buendia

Moussa Diaby

Bertrand Traore

Ollie Watkins*

Bournemouth

Goalkeepers

Neto

Andrei Radu

Darren Randolph*

Mark Travers*

Defenders

Max Aarons*

Ryan Fredericks*

Lloyd Kelly*

Chris Mepham*

Marcos Senesi

Adam Smith*

Midfielders

Tyler Adams

Philip Billing*

Ryan Christie

Lewis Cook*

Emi Marcondes

Gavin Kilkenny*

Joe Rothwell*

Marcus Tavernier*

Hamed Traore

Forwards

David Brooks*

Justin Kluivert

Kieffer Moore*

Antoine Semenyo*

Luis Sinisterra

Dominic Solanke*

Brentford

Goalkeepers

Ellery Balcombe*

Mark Flekken

Thomas Strakosha

Defenders

Kristoffer Ajer

Nathan Collins*

Charles Goode*

Rico Henry*

Mathias Jorgensen

Ben Mee*

Ethan Pinnock*

Mads Roerslev

Midfielders

Shandon Baptiste*

Mikkel Damsgaard

Josh Dasilva*

Charlie Farr*

Saman Ghoddos

Vitaly Janelt

Mathias Jensen

Christian Norgaard

Frank Onyeka

Forwards

Keane Lewis-Potter*

Neal Maupay

Bryan Mbeumo

Kevin Schade

Yoane Wissa

Brighton

Goalkeepers

Tom McGill*

Carl Rushworth

Jason Steele*

Defenders

Lewis Dunk*

Pervis Estupinan

Jan Paul van Hecke

Igor Julio

Tariq Lamptey*

Joel Veltman

Adam Webster*

Midfielders

Mahmoud Dahoud

Billy Gilmour*

Pascal Gross

Adam Lallana*

James Milner*

Jakub Moder

Forwards

Solly March*

Kaoru Mitoma

Joao Pedro*

Danny Welbeck*

Burnley

Goalkeepers

Arijanet Muric*

Lawrence Vigouroux

Defenders

Jordan Beyer

Hannes Delcroix

Hjalmar Ekdal

Dara O’Shea

Connor Roberts*

Charlie Taylor*

Vitinho

Midfielders

Samuel Bastien

Sander Berge

Josh Brownhill*

Jack Cork

Josh Cullen*

Johann Gudmundsson

Han-Noah Massengo

Forwards

Zeki Amdouni

Manuel Benson

Lyle Foster

Jacob Bruun Larsen

Michael Obafemi*

Nathan Redmond*

Jay Rodriguez

Mike Tresor

Anass Zaroury

Chelsea

Goalkeepers

Marcus Bettinelli*

Jamie Cumming

Djordje Petrovic

Robert Sanchez*

Defenders

Benoit Badiashile

Trevoh Chalobah*

Ben Chilwell*

Marc Cucurella

Axel Disasi

Reece James*

Thiago Silva

Wesley Fofana

Midfielders

Moises Caicedo

Enzo Fernandez

Conor Gallagher*

Forwards

Armando Broja*

Nicolas Jackson

Mykhailo Mudryk

Christopher Nkunku

Raheem Sterling*

Crystal Palace

Goalkeepers

Dean Henderson*

Sam Johnstone*

Remi Matthews*

Defenders

Joachim Andersen

Nathaniel Clyne*

Nathan Ferguson*

Marc Guehi*

Rob Holding*

Tyrick Mitchell*

Chris Richards

James Tomkins*

Joel Ward*

Midfielders

Cheick Doucoure

Eberechi Eze

Will Hughes*

Jefferson Lerma

Jairo Riedewald

Jeffrey Schlupp*

Forwards

Jordan Ayew

Odsonne Edouard

Jean-Philippe Mateta

Michael Olise*

Everton

Goalkeepers

Billy Crellin*

Andy Lonergan*

Jordan Pickford*

Joao Virginia*

Defenders

Ryan Astley*

Seamus Coleman

Ben Godfrey*

Kyle John*

Michael Keane*

Vitalii Mykolenko

Nathan Patterson

James Tarkowski*

Ashley Young*

Midfielders

Dele Alli*

Abdoulaye Doucoure

James Garner*

Andre Gomes

Idrissa Gana Gueye

Jack Harrison*

MacKenzie Hunt*

Dwight McNeil*

Amadou Onana

Forwards

Beto

Dominic Calvert-Lewin*

Arnaut Danjuma

Fulham

Goalkeepers

Steven Benda*

Marek Rodak*

Bernd Leno

Defenders

Tosin Adarabioyo*

Fode Ballo-Toure

Calvin Bassey*

Timothy Castagne

Issa Diop

Tim Ream

Antonee Robinson*

Kenny Tete

Midfielders

Tom Cairney*

Tyrese Francois*

Alex Iwobi*

Sasa Lukic

Joao Palhinha

Andreas Pereira*

Harrison Reed*

Forwards

Bobby De Cordova-Reid*

Raul Jimenez

Rodrigo Muniz

Adama Traore

Carlos Vinicius

Willian

Harry Wilson*

Liverpool

Goalkeepers

Adrian

Alisson Becker

Viteszslav Jaros*

Caoimhin Kelleher*

Defenders

Trent Alexander-Arnold*

Virgil van Dijk

Joe Gomez*

Ibrahima Konate

Joel Matip

Andy Robertson

Kostas Tsimikas

Midfielders

Alexis Mac Allister

Wataru Endo

Curtis Jones*

Dominik Szoboszlai

Thiago

Forwards

Luis Diaz

Cody Gakpo

Paul Glatzel*

Diogo Jota

Darwin Nunez

Mohamed Salah

Luton Town

Goalkeepers

Thomas Kaminski

Tim Krul*

James Shea*

Defenders

Mads Andersen

Amari’i Bell*

Reece Burke*

Ryan Giles*

Issa Kabore

Tom Lockyer*

Dan Potts*

Midfielders

Ross Barkley*

Luke Berry*

Alfie Doughty*

Albert Sambi Lokonga

Marvelous Nakamba

Gabriel Osho*

Pelly Ruddock*

Forwards

Elijah Adebayo*

Jacob Brown*

Tahith Chong*

Jordan Clarke*

Carlton Morris*

Chiedozie Ogbene

Cauley Woodrow*

Manchester City

Goalkeepers

Scott Carson*

Ederson

Stefan Ortega

Zack Steffen

Defenders

Manuel Akanji

Nathan Ake*

Ruben Dias

Sergio Gomez

John Stones*

Kyle Walker*

Midfielders

Kevin De Bruyne

Mateo Kovacic

Matheus Nunes

Kalvin Phillips*

Rodri

Bernardo Silva

Forwards

Julian Alvarez

Phil Foden*

Jack Grealish*

Erling Haaland

Manchester United

Goalkeepers

Altay Bayindir

Tom Heaton*

Andre Onana

Defenders

Diogo Dalot

Jonny Evans*

Victor Lindelof

Harry Maguire*

Tyrell Malacia

Lisandro Martinez

Sergio Reguilon

Luke Shaw*

Raphael Varane

Aaron Wan-Bissaka*

Midfielders

Sofyan Amrabat

Donny van de Beek

Casemiro

Christian Eriksen

Bruno Fernandes

Scott McTominay*

Mason Mount*

Forwards

Antony

Anthony Martial

Facundo Pellistri

Marcus Rashford*

Jadon Sancho*

Newcastle United

Goalkeepers

Martin Dubravka

Mark Gillespie*

Loris Karius

Nick Pope*

Defenders

Sven Botman

Dan Burn*

Paul Dummett*

Emil Krafth

Jamaal Lascelles*

Fabian Schar

Matt Targett*

Kieran Trippier*

Midfielders

Bruno Guimaraes

Joelinton

Sean Longstaff*

Javier Manquillo

Matt Ritchie*

Sandro Tonali

Joe Willock*

Forwards

Miguel Almiron

Harvey Barnes*

Anthony Gordon*

Alexander Isak

Jacob Murphy*

Callum Wilson*

Nottingham Forest

Goalkeepers

Wayne Hennessey*

Matt Turner

Odysseas Vlachodimos

Defenders

Ola Aina*

Serge Aurier

Willy Boly

Felipe

Scott McKenna

Gonzalo Montiel

Moussa Niakhate

Nuno Tavares

Harry Toffolo*

Neco Williams*

Joe Worrall*

Midfielders

Danilo

Nicolas Dominguez

Morgan Gibbs-White*

Cheikhou Kouyate

Orel Mangala

Ibrahim Sangare

Ryan Yates*

Forwards

Taiwo Awoniyi*

Callum Hudson-Odoi*

Divock Origi

Chris Wood*

Sheffield United

Goalkeepers

Jordan Amissah

Adam Davies*

Wes Foderingham*

Defenders

Anel Ahmedhodzic

George Baldock*

Jayden Bogle*

John Egan*

Yasser Larouci*

Max Lowe*

Rhys Norrington-Davies*

Ben Osborn*

Jack Robinson*

Luke Thomas*

Auston Trusty

Midfielders

Chris Basham*

Ismaila Coulibaly

Tom Davies*

John Fleck

Gustavo Hamer

Oliver Norwood*

Anis Ben Slimane

Vinicius Souza

Forwards

Cameron Archer*

Rhian Brewster*

Oli McBurnie*

Tottenham

Goalkeepers

Brandon Austin*

Fraser Forster*

Hugo Lloris

Guglielmo Vicario

Alfie Whiteman*

Defenders

Ben Davies*

Eric Dier

Pedro Porro

Cristian Romero

Emerson Royal

Ryan Sessegnon*

Micky van de Ven

Midfielders

Yves Bissouma

Giovani Lo Celso

Bryan Gil

Pierre-Emile Hojbjerg

James Maddison*

Ivan Perisic

Oliver Skipp*

Forwards

Son Heung-min

Brennan Johnson*

Dejan Kulusevski

Richarlison

Manor Solomon

West Ham United

Goalkeepers

Joseph Anang*

Alphonse Areola

Lukasz Fabianski

Defenders

Nayef Aguerd

Vladimir Coufal

Aaron Cresswell*

Emerson

Ben Johnson*

Thilo Kehrer

Konstantinos Mavropanos

Angelo Ogbonna

Kurt Zouma

Midfielders

Edson Alvarez

Conor Coventry*

Pablo Fornals

Lucas Paqueta

Tomas Soucek

James Ward-Prowse*

Forwards

Michail Antonio*

Said Benrahma

Jarrod Bowen*

Maxwel Cornet

Danny Ings*

Mohammed Kudus

Wolves

Goalkeepers

Daniel Bentley*

Tom King*

Jose Sa

Defenders

Rayan Ait-Nouri

Santiago Bueno

Craig Dawson*

Matt Doherty*

Toti Gomes

Jonny

Max Kilman*

Nelson Semedo

Midfielders

Jeanricner Bellegarde

Tommy Doyle*

Joao Gomes

Bruno Jordao

Mario Lemina

Boubacar Traore

Forwards

Matheus Cunha

Hwang Hee-chan

Sasa Kalajdzic

Pedro Neto

Pablo Sarabia

