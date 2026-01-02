All the done deals by Premier League clubs in the January 2026 transfer window
The January 2026 transfer window is open for business and here you can keep track of all the signings, sales and loans confirmed by all 20 Premier League clubs.
English clubs have until 7pm on February 2 to complete their winter transfers before the window shuts until the summer, so here are the deals that have been announced to date (including any that were pre-agreed).
ARSENAL
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
ASTON VILLA
Transfer in
Alysson
- From: Gremio
- Fee: £8.7m
- Position: Winger
- Age: 19
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
BOURNEMOUTH
Transfers in
Fraser Forster
- From: Unattached
- Fee: Free
- Position: Goalkeeper
- Age: 37
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
Julian Araujo
- To: Celtic
- Length: Six months
- Position: Right-back
- Age: 24
BRENTFORD
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
Iwan Morgan
- To: Shrewsbury Town
- Length: Six months
- Position: Striker
- Age: 19
BRIGHTON
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
BURNLEY
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
CHELSEA
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
CRYSTAL PALACE
Transfers in
Brennan Johnson
- From: Tottenham
- Fee: £35m
- Position: Winger
- Age: 24
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
EVERTON
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
FULHAM
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
LEEDS UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
LIVERPOOL
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
James Norris
- To: Shelbourne
- Fee: Undisclosed
- Position: Left-back
- Age: 22
Loans out
N/A
MANCHESTER CITY
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
MANCHESTER UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
NEWCASTLE UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
Antonio Cordero
- To: Cadiz
- Length: Six months
- Position: Winger
- Age: 19
NOTTINGHAM FOREST
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
SUNDERLAND
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
TOTTENHAM HOTSPUR
In
Mason Melia
- From: St. Patrick’s Athletic
- Fee: £1.6m
- Position: Striker
- Age: 18
Loans in
N/A
Transfers out
Brennan Johnson
- To: Crystal Palace
- Fee: £35m
- Position: Winger
- Age: 24
Loans out
Kota Takai
- To: Borussia Monchengladbach
- Length: Six months
- Position: Centre-back
- Age: 21
WEST HAM UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
Niclas Fullkrug
- To: AC Milan
- Length: Six months
- Position: Striker
- Age: 32
WOLVES
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A