All the done deals by Premier League clubs in the January 2026 transfer window

Alysson at Aston Villa, Brennan Johnson at Crystal Palace and Niclas Fullkrug at AC Milan unveilings

January done deals - pics via Aston Villa, Crystal Palace and AC Milan respectively

The January 2026 transfer window is open for business and here you can keep track of all the signings, sales and loans confirmed by all 20 Premier League clubs.

English clubs have until 7pm on February 2 to complete their winter transfers before the window shuts until the summer, so here are the deals that have been announced to date (including any that were pre-agreed).

ARSENAL

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

ASTON VILLA

Transfer in

Alysson

  • From: Gremio
  • Fee: £8.7m
  • Position: Winger
  • Age: 19

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

BOURNEMOUTH

Transfers in

Fraser Forster

  • From: Unattached
  • Fee: Free
  • Position: Goalkeeper
  • Age: 37

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

Julian Araujo

  • To: Celtic
  • Length: Six months
  • Position: Right-back
  • Age: 24

BRENTFORD

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

Iwan Morgan

  • To: Shrewsbury Town
  • Length: Six months
  • Position: Striker
  • Age: 19

BRIGHTON

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

BURNLEY

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

CHELSEA

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

CRYSTAL PALACE

Transfers in

Brennan Johnson

  • From: Tottenham
  • Fee: £35m
  • Position: Winger
  • Age: 24

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

EVERTON

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

FULHAM

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

LEEDS UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

LIVERPOOL

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

James Norris

  • To: Shelbourne
  • Fee: Undisclosed
  • Position: Left-back
  • Age: 22

Loans out

N/A

MANCHESTER CITY

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

MANCHESTER UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

NEWCASTLE UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

Antonio Cordero

  • To: Cadiz
  • Length: Six months
  • Position: Winger
  • Age: 19

NOTTINGHAM FOREST

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

SUNDERLAND

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

TOTTENHAM HOTSPUR

In

Mason Melia

  • From: St. Patrick’s Athletic
  • Fee: £1.6m
  • Position: Striker
  • Age: 18

Loans in

N/A

Transfers out

Brennan Johnson

  • To: Crystal Palace
  • Fee: £35m
  • Position: Winger
  • Age: 24

Loans out

Kota Takai

  • To: Borussia Monchengladbach
  • Length: Six months
  • Position: Centre-back
  • Age: 21

WEST HAM UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

Niclas Fullkrug

  • To: AC Milan
  • Length: Six months
  • Position: Striker
  • Age: 32

WOLVES

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A