All the done deals by Premier League clubs in the summer 2026 transfer window

The summer transfer window is open from Monday, June 15 to Tuesday, September 1 – but some moves have already been lined up and confirmed.

Throughout the summer, we’re providing a comprehensive list of all the transfers to have been confirmed by Premier League clubs. Signings, sales, loans and players being released at the end of their contracts can all be found here.

An intriguing window will be in store for a number of clubs. Arsenal will be looking to strengthen from the top after claiming the Premier League title, while Manchester City will be rebuilding for their post-Pep Guardiola era.

Manchester United will be shaping their squad to suit Michael Carrick after confirming him as their permanent manager. Rivals Liverpool evidently have more work to do despite their record-breaking spending last summer.

How will the three promoted clubs strengthen in the transfer market? And what about one of last year’s, Sunderland, as they prepare for European football?

As it all unfolds, you can keep track of every done deal right here. As for any updates about moves in the pipeline, keep checking our homepage for regular exclusive news.

Remember, deadline day is on September 1, with the window shutting at 11pm BST.

ARSENAL

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Jakub Kiwior

  • To: Porto
  • Fee: £14.7m
  • Position: Defender
  • Age: 26

Karl Hein

  • To: Werder Bremen
  • Fee: £2.6m
  • Position: Goalkeeper
  • Age: 24

Loans out

N/A

ASTON VILLA

Transfers in

Modou Keba Cisse

  • From: LASK
  • Fee: £4m
  • Position: Defender
  • Age: 20

Loans in

N/A

Transfers out

Donyell Malen

  • To: Roma
  • Fee: £21.6m
  • Position: Forward
  • Age: 27

Loans out

N/A

BOURNEMOUTH

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Marcos Senesi

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Defender
  • Age: 29

Hamed Traore

  • To: Marseille
  • Fee: £6.5m
  • Position: Midfielder
  • Age: 26

Loans out

N/A

BRENTFORD

Transfers in

Jannik Schuster

  • From: Red Bull Salzburg
  • Fee: £12m
  • Position: Defender
  • Age: 19

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

BRIGHTON

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

CHELSEA

Transfers in

Geovany Quenda

  • From: Sporting CP
  • Fee: £43m
  • Position: Winger
  • Age: 19

Denner

  • From: Corinthians
  • Fee: £8.25m
  • Position: Defender
  • Age: 18

Emmanuel Emegha

  • From: Strasbourg
  • Fee: £22m
  • Position: Striker
  • Age: 23

Dastan Satpaev

  • From: Kairat
  • Fee: £3.3m
  • Position: Striker
  • Age: 17

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

COVENTRY CITY

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Jamie Allen

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Midfielder
  • Age: 31

Brad Collins

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Goalkeeper
  • Age: 29

Loans out

N/A

CRYSTAL PALACE

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

EVERTON

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Seamus Coleman

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Defender
  • Age: 37

Loans out

N/A

FULHAM

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

HULL CITY

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

IPSWICH TOWN

Transfers in

Cedric Kipre

  • From: Reims
  • Fee: £2.1m
  • Position: Defender
  • Age: 29

Chuba Akpom

  • From: Ajax
  • Fee: £7m
  • Position: Striker
  • Age: 30

Loans in

N/A

Transfers out

Leon Ayinde

  • To: Doncaster Rovers
  • Fee: Free
  • Position: Winger
  • Age: 21

Conor Chaplin

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Midfielder
  • Age: 29

Ashley Young

  • To: N/A (Retired)
  • Fee: Free
  • Position: Defender
  • Age: 40

Loans out

N/A

LEEDS UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

LIVERPOOL

Transfers in

Jeremy Jacquet

  • From: Rennes
  • Fee: £55m
  • Position: Defender
  • Age: 20

Ifeanyi Ndukwe

  • From: Austria Wien
  • Fee: £2.6m
  • Position: Defender
  • Age: 18

Loans in

N/A

Transfers out

Mohamed Salah

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Forward
  • Age: 33

Loans out

N/A

MANCHESTER CITY

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Bernardo Silva

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Midfielder
  • Age: 31

John Stones

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Defender
  • Age: 31

Loans out

N/A

MANCHESTER UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Casemiro

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Midfielder
  • Age: 34

Tyrell Malacia

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Left-back
  • Age: 26

Rasmus Hojlund

  • To: Napoli
  • Fee: £44m
  • Position: Striker
  • Age: 23

Loans out

N/A

NEWCASTLE UNITED

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Kieran Trippier

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Right-back
  • Age: 35

Emil Krafth

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Right-back
  • Age: 31

Loans out

N/A

NOTTINGHAM FOREST

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A

SUNDERLAND

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

Dan Neil

  • To: TBC (Released)
  • Fee: Free
  • Position: Midfielder
  • Age: 24

Loans out

N/A

TOTTENHAM HOTSPUR

Transfers in

N/A

Loans in

N/A

Transfers out

N/A

Loans out

N/A