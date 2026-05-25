All the done deals by Premier League clubs in the summer 2026 transfer window
The summer transfer window is open from Monday, June 15 to Tuesday, September 1 – but some moves have already been lined up and confirmed.
Throughout the summer, we’re providing a comprehensive list of all the transfers to have been confirmed by Premier League clubs. Signings, sales, loans and players being released at the end of their contracts can all be found here.
An intriguing window will be in store for a number of clubs. Arsenal will be looking to strengthen from the top after claiming the Premier League title, while Manchester City will be rebuilding for their post-Pep Guardiola era.
Manchester United will be shaping their squad to suit Michael Carrick after confirming him as their permanent manager. Rivals Liverpool evidently have more work to do despite their record-breaking spending last summer.
How will the three promoted clubs strengthen in the transfer market? And what about one of last year’s, Sunderland, as they prepare for European football?
As it all unfolds, you can keep track of every done deal right here. As for any updates about moves in the pipeline, keep checking our homepage for regular exclusive news.
Remember, deadline day is on September 1, with the window shutting at 11pm BST.
ARSENAL
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Jakub Kiwior
- To: Porto
- Fee: £14.7m
- Position: Defender
- Age: 26
Karl Hein
- To: Werder Bremen
- Fee: £2.6m
- Position: Goalkeeper
- Age: 24
Loans out
N/A
ASTON VILLA
Transfers in
Modou Keba Cisse
- From: LASK
- Fee: £4m
- Position: Defender
- Age: 20
Loans in
N/A
Transfers out
Donyell Malen
- To: Roma
- Fee: £21.6m
- Position: Forward
- Age: 27
Loans out
N/A
BOURNEMOUTH
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Marcos Senesi
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Defender
- Age: 29
Hamed Traore
- To: Marseille
- Fee: £6.5m
- Position: Midfielder
- Age: 26
Loans out
N/A
BRENTFORD
Transfers in
Jannik Schuster
- From: Red Bull Salzburg
- Fee: £12m
- Position: Defender
- Age: 19
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
BRIGHTON
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
CHELSEA
Transfers in
Geovany Quenda
- From: Sporting CP
- Fee: £43m
- Position: Winger
- Age: 19
Denner
- From: Corinthians
- Fee: £8.25m
- Position: Defender
- Age: 18
Emmanuel Emegha
- From: Strasbourg
- Fee: £22m
- Position: Striker
- Age: 23
Dastan Satpaev
- From: Kairat
- Fee: £3.3m
- Position: Striker
- Age: 17
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
COVENTRY CITY
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Jamie Allen
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Midfielder
- Age: 31
Brad Collins
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Goalkeeper
- Age: 29
Loans out
N/A
CRYSTAL PALACE
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
EVERTON
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Seamus Coleman
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Defender
- Age: 37
Loans out
N/A
FULHAM
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
HULL CITY
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
IPSWICH TOWN
Transfers in
Cedric Kipre
- From: Reims
- Fee: £2.1m
- Position: Defender
- Age: 29
Chuba Akpom
- From: Ajax
- Fee: £7m
- Position: Striker
- Age: 30
Loans in
N/A
Transfers out
Leon Ayinde
- To: Doncaster Rovers
- Fee: Free
- Position: Winger
- Age: 21
Conor Chaplin
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Midfielder
- Age: 29
Ashley Young
- To: N/A (Retired)
- Fee: Free
- Position: Defender
- Age: 40
Loans out
N/A
LEEDS UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
LIVERPOOL
Transfers in
Jeremy Jacquet
- From: Rennes
- Fee: £55m
- Position: Defender
- Age: 20
Ifeanyi Ndukwe
- From: Austria Wien
- Fee: £2.6m
- Position: Defender
- Age: 18
Loans in
N/A
Transfers out
Mohamed Salah
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Forward
- Age: 33
Loans out
N/A
MANCHESTER CITY
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Bernardo Silva
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Midfielder
- Age: 31
John Stones
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Defender
- Age: 31
Loans out
N/A
MANCHESTER UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Casemiro
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Midfielder
- Age: 34
Tyrell Malacia
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Left-back
- Age: 26
Rasmus Hojlund
- To: Napoli
- Fee: £44m
- Position: Striker
- Age: 23
Loans out
N/A
NEWCASTLE UNITED
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Kieran Trippier
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Right-back
- Age: 35
Emil Krafth
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Right-back
- Age: 31
Loans out
N/A
NOTTINGHAM FOREST
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A
SUNDERLAND
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
Dan Neil
- To: TBC (Released)
- Fee: Free
- Position: Midfielder
- Age: 24
Loans out
N/A
TOTTENHAM HOTSPUR
Transfers in
N/A
Loans in
N/A
Transfers out
N/A
Loans out
N/A